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Економіка

Премʼєр: Було б ідеально, якби голову правління "Нафтогазу" призначили після опалювального сезону

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Премʼєр: Було б ідеально, якби голову правління "Нафтогазу" призначили після опалювального сезону

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький вважає ідеальним форматом, якби нового голову правління НАК "Нафтогаз України" призначили після осінньо-зимового періоду 2026/27 (ОЗП).

"В ідеальному форматі - щоб новий голова правління "Нафтогазу" з’явився вже після опалювального сезону, щоб нам стабільно пройти поточний стан справ", – сказав Корецький під час Години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю

При цьому він наголосив, що безпосередньо питання щодо кадрових змін в "Нафтогазі" вирішуватиме його наглядова рада.

"У "Нафтогазі" одна з найкращих структур корпоративного управління", – зазначив прем’єр.

Він також зауважив, що, наскільки йому відомо, у будь-якому разі має бути оголошений прозорий конкурс з відбору голови правління.

Водночас він не став коментувати можливість призначення на цю посаду екс-прем’єрки Юлії Свириденко, чия кандидатура активно обговорюється після її відставки.

Після того як Сергій Корецький, котрий очолював "Нафтогаз" приблизно рік, очолив український уряд, в.о. голови правління компанії є Сергій Федоренко, член правління НАК.

#корецький #прогноз #голова #нафтогаз
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