Басейни в ЖК потребують значних інвестицій, але підвищують довгострокову ліквідність проєкту, – девелопери

Будівництво басейнів як частини рекреаційної зони чи фітнес-центрів на території житлових комплексів потребує суттєвих інвестицій, але їх наявність підвищує ліквідність нерухомості в довгостроковій перспективі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" українські забудовники.

"Безумовно, створення спортивно-оздоровчого комплексу з басейном підвищує капіталомісткість проєкту. Водночас ми не розглядаємо ці витрати як пряме подорожчання квадратного метра. У цьому випадку девелопер інвестує у створення окремого інфраструктурного активу, який підвищує привабливість і конкурентоспроможність усього проєкту, формує додаткову цінність для мешканців та підвищує ліквідність нерухомості в довгостроковій перспективі", – розповіла пресслужба City One Development.

Як повідомили в компанії, в проєктах City One Development басейни реалізуються як частина концепції фітнес-комплексів в межах ЖК. Після введення в експлуатацію девелопер продовжує управляти активом. Спортивні комплекси девелопера відкриті як для резидентів, так і зовнішніх відвідувачів. На думку компанії, такий підхід дозволяє забезпечити стабільне завантаження.

"Спортивно-оздоровчі комплекси – це довгострокові операційні активи City One Development, залишаються у власності компанії та працюють під її управлінням. Це дає змогу контролювати якість сервісу та забезпечувати розвиток інфраструктури відповідно до концепції проєкту", – пояснили в пресслужбі.

Басейн у житловому комплексі – один з найдорожчих інфраструктурних об’єктів для девелопера, зазначив бренд-маркетолог девелоперської компанії "Інтергал-Буд" Олександр Полторак.

"Якщо якісний сучасний дитячий чи спортивний майданчик коштує від двох до 10 млн грн, то будівництво відкритого басейну разом із усією необхідною інженерією – це десятки мільйонів гривень. Залежно від концепції та складності проєкту інвестиції можуть становити від 30-40 млн грн до понад 70 млн грн", – навів дані експерт.

За його словами, хоча басейни поки що не є масовим рішенням для українських житлових комплексів, запит на рекреаційну інфраструктуру на території ЖК поступово зростає. Зважаючи на це, "Інтергал-Буд" планує реалізувати відкритий басейн в новій черзі ЖК "Озерний Гай Гатне".

Полторак зазначив, що басейн працюватиме на комерційній основі з особливими умовами для мешканців комплексу та повним тарифом для зовнішніх відвідувачів.

"Такий підхід дасть змогу забезпечити професійне обслуговування басейну та знизити фінансове навантаження для мешканців комплексу", – пояснив він.

Як розповів агентству керівник проєктів Perfect Group Олексій Коваль, будівництво басейну може збільшити собівартість житлового проєкту на 1-5%. До того ж його реалізація пов’язана зі складними інженерними системами: водопідготовкою, очищенням, вентиляцією, підігрівом, автоматизацією. Подальше технічне обслуговування теж потребує фінансових вкладень.

"В Україні через кліматичні особливості та вартість експлуатації доцільність басейну потрібно оцінювати індивідуально для кожного проєкту. Ми переконані, що такі рішення мають з’являтися там, де вони дійсно відповідають масштабу комплексу, очікуванням покупців і можуть бути економічно ефективними в довгостроковій перспективі", – вважає експерт.

На його думку, басейни можуть поступово набувати популярності у великих проєктах бізнес- та преміум-класу, однак наразі покупці пріоритезують локацію, безпеку і автономність житлових комплексів.

У житлових проєктах Park Avenue та Bellevie в Києві басейни також передбачено складовою повноцінних фітнес- і SPA-комплексів, розповіли в девелоперській компанії. Хоча такі інфраструктурні проєкти і збільшують обсяг інвестицій в ЖК, забудовник наголошує на довгостроковій ліквідності таких рішень.

"Такі простори формують додану цінність комплексу, особливо в сегментах бізнес-класу та вище. Створення повноцінного фітнес- і spa-комплексу з басейном, безумовно, впливає на загальний обсяг інвестицій у проєкт. Але ми не розглядаємо це як окрему надбавку до вартості квадратного метра. Така інфраструктура передусім підсилює цінність проєкту, його позиціонування, привабливість для покупців і довгострокову ліквідність", – пояснили в пресслужбі девелопера.

Там додали водночас, що цю інфраструктуру компанія вирішила передати в оренду професійному оператору ринку.

"Для нас важливо, щоб фітнес- і spa-комплексом керувала команда з відповідною експертизою, адже якість управління в таких об’єктах напряму впливає на досвід мешканців і гостей комплексу", – пояснили в пресслужбі девелопера.

Загалом басейн має бути органічною частиною концепції житлового проєкту, вважає керівниця відділу продажів одеської компанії "Два академіка" Віолетта Твердохліб. У заміському проєкті девелопера передбачено відкритий басейн як складова рекреаційної зони.

"Такий формат найбільш відповідає концепції заміського комплексу, дає можливість інтегрувати басейн у природний ландшафт, створити атмосферу курортного відпочинку та забезпечити максимальне використання відкритих просторів. На нашу думку, басейн доцільно реалізовувати тоді, коли він є органічною частиною концепції проєкту, а не маркетинговим доповненням", – пояснила вона.

Хоча басейн є одним із найбільш капіталомістких елементів інфраструктури житлового комплексу, девелопер розглядає інвестиції в його створення як можливість підвищити ліквідність житла і конкурентоспроможність проєкту на ринку, підкреслила Твердохліб.