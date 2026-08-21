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Економіка

Корецький: Ідея вільної економічної зони для прифронтових територій цікава, але треба зрозуміти, як забезпечити коштами

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Корецький: Ідея вільної економічної зони для прифронтових територій цікава, але треба зрозуміти, як забезпечити коштами
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що обговорюватиме з парламентарями і Міністерством фінансів питання запровадження вільної економічної зони для прифронтових територій.

"З приводу ініціатив, в тому числі таких як вільна економічна зона для прифронтових – ми з вами домовлялися щойно перед годиною запитань до уряду, що буде зустріч, і цю ініціативу проговоримо.", – сказав Корецький під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю, відповідаючи на запитання, чи планує уряд запроваджувати спеціальний економічний режим для прифронтових територій з податковими пільгами.

Він додав, що треба інформація від Міністерства фінансів, як це вплине на бюджет і звідки будуть надходити кошти.

"Ідея сама по собі, по суті, цікава, якісна і конструктивна. Тепер потрібно по формі – як забезпечити це коштами", – наголосив прем’єр.

Крім того, він зазначив, що в уряді також обговорюються питання додаткових пільг для людей з прифронтових територій.

#корецький #прифронтові_території #економічна_зона
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