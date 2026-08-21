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Економіка

Україна до кінця року має наростити газову розподілену генерацію до 3 ГВт

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Україна до кінця року планує ввести в роботу 3 ГВт газової розподіленої генерації, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"У наших планах до кінця цього року мати 3 ГВт розподіленої газової генерації як в громадах, так і на державних підприємствах. Сьогодні введено в експлуатацію і повністю в робочому стані 1,8 ГВт. Ще 800 ГВт перебуває в роботіі. Це приблизно 260 установок, які вже в Україні. І також буде приблизно 300 МВт, які роблять державні компанії", – сказав Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю.

Він зазначив, що тому робиться акцент на накопиченні газу.

Як повідомлялося з посиланням на Шмигаля, Україна накопичила в ПСГ станом на 21 серпня 14,3 млрд куб. м газу.

#газова_генерація #шмигаль
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