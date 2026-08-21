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Економіка

Гана прогнозує скорочення врожаю какао на 13% у наступному сезоні

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Гана прогнозує скорочення врожаю какао на 13% у наступному сезоні
Фото: Unsplash

Гана очікує скорочення врожаю какао на 13% у наступному сільськогосподарському сезоні, який розпочнеться у вересні, через несприятливі погодні умови та хвороби рослин.

За прогнозами, виробництво становитиме 650 тис. тонн порівняно з понад 750 тис. тонн, зібраних у поточному сезоні, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Урожай у Гані та Кот-д’Івуарі, двох світових лідерів у виробництві какао-бобів, перебуває під загрозою через несприятливі погодні умови, зокрема можливе повернення кліматичного явища Ель-Ніньо, що може призвести до сильних повеней або посухи. Проливні дощі останніх тижнів також підвищили ризик захворювань рослин, особливо в районах, де фермери не мають можливості проводити належну хімічну обробку.

Виробництво какао в Кот-д’Івуарі у 2026/27 сільськогосподарському році може знизитися на 11% – до 1,8 млн тонн, прогнозує StoneX Group Inc.

За оцінкою Hedgepoint Global Markets, профіцит какао на світовому ринку в наступному сезоні становитиме близько 111 тис. тонн порівняно з 325 тис. тонн у поточному сезоні. Це буде зумовлено скороченням виробництва на 2% та зростанням попиту на 2,5%, повідомляє агентство Reuters.

У минулому сільськогосподарському році у світі було зафіксовано дефіцит у розмірі 58 тис. тонн.

Ціни на какао впали нижче $3 тис. за тонну в лютому цього року з рекордного рівня приблизно $13 тис. наприкінці 2024 року. Наразі воно торгується на рівні близько $6 тис. за тонну, одночасно погіршення прогнозу врожаю може сприяти підвищенню вартості, зазначають експерти.

#урожай #какао #гана
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