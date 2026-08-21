Україна накопичила в ПСГ 14,3 млрд куб. м газу – Шмигаль

Україна накопичила в підземних сховищах 14,3 млрд куб. м газу, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"У сховищах зберігається уже 14,3 млрд куб. м газу. Ми ідемо з випередженням графіка. Сукупний потенціал імпорту з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії оцінюється на рівні приблизно 20 млрд куб м на рік. Це створює значний резерв для диверсифікації джерел постачання", – сказав Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю.

За його словами, НАК "Нафтогаз" цього року вже законтрактував понад 2,09 млрд куб. м газу, 2 млрд куб. м з яких імпортовано за січень-липень.

Шмигаль додав, що запаси вугілля також більші від планових, цього достатньо для проходження ОЗП за базовим сценарієм.