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Економіка

Україна до кінця року має збільшити енергопотужності з 15 ГВт до 21,4 ГВт – Шмигаль

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Україна до кінця року має збільшити енергопотужності з 15 ГВт до 21,4 ГВт – Шмигаль
Фото: @dshmyhal Facebook

Україні сьогодні доступно 15 ГВт електричної потужності з урахуванням когенерації та імпорту, а до кінця року вони мають зрости до 21,4 ГВт, якщо не буде значних руйнувань внаслідок атак РФ, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю.

За його словами, понад 40% забезпечує атомна генерація, 25% – ТЕС та 15% – гідроенергетика.

"Енергію генерують шість із дев’яти енергоблоків АЕС, три енергоблоки перебувають у плановому ремонті, на п’яти блоках планові ремонти уже завершені",  – сказав Шмигаль.

Глава Міненерго зазначив, що Україна продовжує нарощувати енергопотужності, і до 1 1 листопада вони мають зрости до 19,6 ГВт, а до кінця року план 21,4 ГВт за умови, якщо уже відновлені потужності не зазнають руйнувань РФ. 

"Енергосистема працює стабільно, але все може змінюватися залежно від інтенсивності російського повітряного терору, в період вечірнього максимуму", – наголосив Шмигаль.

#енергопотужності #шмигаль
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