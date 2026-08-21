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Економіка

Україна працює над обмеженням постачання глинозему з Ірландії на заводи "РУСАЛу" – уповноважений президента

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Україна працює над обмеженням постачання глинозему з Ірландії на заводи "РУСАЛу" – уповноважений президента

Україна працює над тим, щоб Європейський Союз або уряд Ірландії обмежили постачання глинозему з ірландського заводу на російські підприємства групи "РУСАЛ", заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Стратегічним ядром пакета (санкцій – ІФ-У) є обмеження проти підприємств групи "РУСАЛ", серед яких Саяногорський, Красноярський, Братський та Уральський алюмінієвих заводів, а також керуючої компанії "Русскій алюміній Менеджмент". Алюміній є критичною сировиною для авіації, ракет та артилерії ворога. Під обмеження потрапив і менеджмент компанії", – сказав Власюк у коментарі "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю, коментуючи останні запроваджені українські санкції.

Він додав, що "водночас важливо перекривати весь виробничий ланцюг: зокрема, глинозем надходить від Aughinish Alumina, що належить "РУСАЛу"".

"Працюємо над тим, щоб ЄС та або уряд Ірландії прийняв рішення, що обмежать надходження глинозему на віднині підсанкційні підприємства", – наголосив уповноважений президента.

Як повідомлялося, 20 серпня президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти виробника мультфільму "Маша та ведмідь" та колишнього народного депутата від партії Регіонів Юрія Іванющенка.

Відповідні укази №744 і №746 оприлюдені на сайті глави держави у четвер.

Санкції застосовані також проти п’яти росіян і чотирьох організацій, що причетні до створення та дистрибуції серіалу "Маша та Ведмідь". Як зазначили в Офісі президента, цей серіал поширює проросійські наративи, замасковані під дитячий контент, та становить загрозу національній безпеці України.

Відтепер під санкціями перебуває студія "Анімаккорд", яка є автором цього мультсеріалу, її засновник, генеральний директор, а також автор сценарію, режисер і продюсер, співавтор серіалу.

#ірландія #глиноземи #санкції #русал
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