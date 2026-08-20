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Економіка

Корецький доручив Мінфіну продати Sense Bank, а гроші спрямувати на оборону

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Корецький доручив Мінфіну продати Sense Bank, а гроші спрямувати на оборону

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький доручив Міністерству фінансів продати Sense Bank, а гроші спрямувати на оборону.

"Міністерство фінансів має чітке завдання активізувати процес продажу Sense Bank", – написав він у Телеграм.

Корецький зазначив, що необхідно забезпечити максимальну прозорість, конкурентність і ефективність цього процесу.

Між тим, за його словами, паралельно Мінфін спільно з Нацбанком мають вирішити всі накопичені проблеми в цій фінустанові та забезпечити прозоре та якісне корпоративне управління.

"Кошти від продажу банку підуть на фінансування потреб Сил оборони", – наголосив прем'єр.

 

#продаж #sense_bank
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