Частка внутрішньої переробки ріпаку у сезоні 2025/26 досягла 43% проти 16% роком раніше – міністр

Введення мита на експорт насіння ріпаку восени минулого року призвело до значного зростання його переробки всередині України: якщо у 2024/25 маркетинговому році (МР) вона склала 16% від обсягів ринку, то цього МР зросла до 43%, повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький.

"Чи 43% – це вже достатня, максимальна ціль? Я думаю, що може бути інша. Але що 43% в рази більше за 16% – так", – сказав він брифінгу у четвер у відповідь на прохання прокоментувати вплив введення мит на ринок.

Висоцький уточнив, що у 2025/26 МР виробництво ріпаку склало 3,2 млн тонн, а з урахуванням перехідних залишків ринок був 3,3 млн тонн, з яких експортовано було 1,9 млн тонн, а перероблено – 1,45-1,5 млн тонн.

За його словами, роком раніше було експортовано 3,1 млн тонн з вироблених 3,7 млн тонн, або 84%.

Міністр зазначив, що стосовно соєвих бобів, експорт яких з минулої осені також підлягає оподаткуванню митом, маркетинговий рік завершується 31 серпня, тож остаточні підсумки стануть відомі у другій декаді вересня.

Як раніше повідомляла асоціація "Укроліяпром", експорт ріпакової олії з України у 2025/26 МР збільшився порівняно із 2024/25МР у 2,5 рази – до 520 тис. тонн з 210 тис. тонн, яка пояснює такі результати із позитивним впливом на галузь з вересня минулого року закону про 10% вивізне мито на соєві боби та насіння ріпаку.

"Укроліяпром" уточнив, що рівень переробки насіння ріпаку був рекордним, а виробництво ріпакової олії у 2025 році досягло 380,47 тис. тонн порівняно із 171,8 тис. тонн у 2024 році, 299,3 тис. тонн у 2023 році, 62,9 тис. тонн у 2022 році та 184,8 тис. тонн у довоєнному 2021 році.

В "Укроліяпромі" також зазначили, що валютна виручка від експорту ріпакової олії збільшилася минулого МР більш ніж втричі – до $588 млн зі 194 млн роком раніше.