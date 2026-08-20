KSG Agro у І пів.-2026 збільшив чистий прибуток у 6,7 раза за зниження виручки на 40%

Агрохолдинг KSG Agro у І півріччі 2026 року збільшив чистий прибуток в 6,7 раза – до $1,05 млн за зниження виручки на 40% – до $5,64 млн, йдеться у звітності компанії на Варшавській фондовій біржі.

"KSG Agro за підсумками першого півріччя 2026 року суттєво покращив ключові показники операційної ефективності у порівнянні з аналогічним періодом минулого року: операційний прибуток холдингу зріс у 3,2 раза – до $2,49 млн, а EBITDA – у 2,6 раза, до $2,75 млн", – додала компанія у пресрелізі у четвер.

Вона наголосила, що основний внесок у покращення фінансового результату зробив свинарський напрям, зокрема відіграв свою роль позитивний ефект від оновлення генетики стада: придбані у 2025 році свиноматки канадської генетики дозволили отримувати якісних поросят, орієнтованих як на продаж, так і на вирощування товарних свиней.

Зазначається, що у 2026 році холдинг продовжив програму оновлення стада та планує замінити близько 30% маточного поголів'я: 1,5 тис. із 4,5 тис. свиноматок. Перші поставки племінних F1-свиноматок данської селекційної програми DanBred розпочалися навесні, тоді як минулого року було придбано 1,3 тис. свиноматок.

"Ми багато років послідовно інвестуємо у цей напрям: у генетику, технології, виробничу інфраструктуру та енергетичну автономність. Наразі бачимо результат цієї роботи у фінансових показниках. Наступним кроком стане подальше оновлення маточного стада, яке має дати нам ще вищу продуктивність і більш прогнозовану економіку виробництва", – прокоментував голова ради директорів KSG Agro Сергій Касьянов.

У документі знову повторюється, що рада директорів розробляє нову стратегію розвитку для розширення діяльності агрохолдингу в Європейському Союзі з чіткою метою зосередження більшості активів та доходів групи в ЄС протягом наступних 3-5 років. На думку компанії, цього можна досягти шляхом серії злиттів та поглинань, а також профінансувати за рахунок власних та позикових коштів, включаючи додаткові випуски акцій.

Згідно зі звітом, компанія на середину цього року мала запасів та сільськогосподарської продукції на $7,33 млн порівняно із $11,16 млн роком раніше.

Відповідно до документу, сегмент рослинництва у першому півріччі забезпечив $1,60 млн виручки та $0,33 млн валового збитку, тоді як свинарство – $3,79 млн виручки та $3,21 млн валового прибутку,

Чистий борг компанії на кінець червня 2026 року становив $13,84 млн проти $14,39 млн на початок року, а капітал збільшився до $9,91 млн з $8,94 млн.

Olbis Investment LTD SA голови ради директорів KSG Agro Сергія Касьянова володіє 47,83% акціями холдингу, 48,06% перебувають у вільному обігу на Варшавській фондовій біржі, а ще 4,11% є казначейськими акціями, хоча кварталом раніше їх було 4,59%.

KSG Аgro – вертикально інтегрований холдинг, що займається свинарством, а також виробництвом, зберіганням, переробкою та продажем зернових та олійних культур. Земельний банк у Дніпропетровській та Херсонській областях становить близько 21 тис. га.

Агрохолдинг за підсумками 2025 року збільшив чистий прибуток у 5,4 раза порівняно з 2024 роком – до $4,23 млн, а його виручка скоротилася на 14,3% – до $18,92 млн.

Протягом 2023 та 2024 років одна з основних операційних дочірніх компаній KSG Agro випустила валютні облігації трьох серій під 7% річних на загальну суму $4,38 млн, які погашаються з вересня 2026 року по лютий 2027 року.