Ціна на оливкову олію у Великій Британії подвоїлася за п'ять років – дослідження

Ціна на оливкову олію у Великій Британії за останні п'ять років зросла більш ніж удвічі, що є найбільшим зростанням серед споживчих товарів, як свідчать результати дослідження інвестиційної платформи AJ Bell.

Оливкова олія подорожчала на 108% з липня 2021 року, головним чином через неврожаї та підвищення цін на енергоносії. Серед товарів і послуг лише іпотечні ставки зросли значно більше за цей період – на 152%.

Споживчі ціни почали стрімко зростати в серпні 2021 року. У тому місяці інфляція становила 3,2%, потім вона прискорилася до двозначних значень, досягнувши піку в 11,1% у жовтні 2022 року, пише Financial Times. Надалі темпи зростання цін пішли на спад, проте інфляція, як і раніше, перевищує цільовий показник Банку Англії на рівні 2% – минулого місяця вона становила 2,9%.

Сукупна інфляція за п'ятирічний період становить 27,5%; якби вона перебувала на цільовому рівні британського ЦБ, то цей показник становив би 10,4%.

Тим часом вартість низки товарів зростала ще швидше. Окрім оливкової олії, найсуттєвіше подорожчали м'ясні субпродукти (+76%), яловичина та телятина (+61%), яйця (+58%), шоколад (+54%). Це було зумовлено, зокрема, підвищенням цін на добрива та корми. На 30-49% зросла ціна макаронних виробів, молока, сиру, фаст-фуду та хліба.

Крім того, деякі послуги стали коштувати набагато дорожче за останні п'ять років. Так, автострахування подорожчало на 76% через поєднання дефіциту запчастин, спричиненого COVID-19, зростання кількості викрадень автомобілів та збільшення вартості ремонту у зв'язку з поширенням досконаліших технологій.

"П'ять років сукупного зростання цін залишили незабутній слід на сімейних бюджетах – від щотижневих покупок до рахунків за електроенергію, страхування та ветеринарних послуг", – зазначає директорка з особистих фінансів AJ Bell Лора Сутер.

Більше того, одна з найбільших статей витрат для багатьох людей – іпотека – навіть не включена до даних про споживчу інфляцію. Середні витрати на іпотеку зросли на "неймовірну величину", додала вона.

П'ять років тому позичальники могли отримати іпотечні ставки нижче 1%, заявив генеральний директор іпотечного брокера Coreco Ендрю Монтлейк. Зараз найкращі пропозиції – вище 4%, що додає понад 500 фунтів стерлінгів ($682 млн) на місяць до вартості іпотеки в 300 тис. фунтів. "Це надзвичайно сильний фінансовий шок", – зазначив він.

Індекс RPI, який враховує витрати на житло, за п'ять років зріс на 36%. Номінальна заробітна плата зросла на 29%.

За даними AJ Bell, з серпня 2021 року подешевшали лише 13 із 192 товарів і послуг. Лідерами зниження цін стали аудіо- та відеообладнання (-32%), персональні комп'ютери (-20%) та аксесуари для обробки інформації (-19%).