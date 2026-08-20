Роботодавці на територіях активних бойових дій не сплачуватимуть внески за людей з інвалідністю

Кабінет міністрів звільнив на час дії воєнного стану роботодавців на територіях активних бойових дій від сплати внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю.

"Це дозволить підтримати підприємства, установи та організації, які продовжують працювати у складних і небезпечних умовах", – йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

Зазначається, що відтепер під час розрахунку нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю не враховуватимуться штатні одиниці, працівники яких виконують свої обов’язки безпосередньо на таких територіях.

Також розширено перелік штатних одиниць, які не враховуються під час розрахунку нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Зокрема, до нього включено штатні одиниці на посадах, пов’язаних із виконанням трудових або службових обов’язків безпосередньо на територіях активних бойових дій.