Внаслідок російської атаки пошкоджено склад супермаркетів "Фора" на Київщині

Внаслідок масованої російської атаки у четвер пошкоджено розподільчий центр супермаркетів "Фора", постраждалих немає, повідомила пресслужба компанії.

"Сьогодні росія знову атакувала нашу логістику. Постраждав склад "Фора" у Мартусівці на Київщині, де зберігалася фрешова продукція. Найважливіше – люди не постраждали. Команда завчасно вивела працівників із розподільчого центру", – повідомляється у фейсбуці.

Цей склад компанія почала використовувати лише минулого тижня – після попередньої атаки на її логістичну інфраструктуру.

"Сьогодні знову перебудовуємо маршрути та шукаємо рішення, щоб ваші улюблені продукти й надалі були поряд. Ваша довіра й те, що ви продовжуєте обирати "Фору", сьогодні особливо важливі для нас. Нас намагаються зупинити вдруге за дуже короткий час. Але "Фора" продовжує працювати", – наголошують в компанії.

Як повідомлялося, в ніч на 5 серпня внаслідок російської атаки виникли пожежі на чотирьох розподільчих центрах Fozzy Group, які забезпечували постачання товарів до магазинів "Сільпо", "THRASH ТРАШ" та "Фора". Тоді загинуло шестеро співробітників компанії. Збитки мережі супермаркетів "Фора" з групи Fozzy Group від знищення складу та товарних запасів внаслідок російської атаки оцінюються в 1,15 млрд грн. Fozzy Group планувала відновити звичний асортимент в магазинах мереж до 24 серпня.