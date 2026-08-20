Yves Rocher Ukraine призупинив прийом онлайн-замовлень через пошкодження складу під час масованого обстрілу

Внаслідок сьогоднішньої масованої атаки РФ суттєво пошкоджено склад Yves Rocher Ukraine, компанія сповістила, що призупинила прийом онлайн-замовлень.

"Внаслідок масованої атаки росії склад, де ми зберігаємо продукцію, було суттєво пошкоджено. Наразі ми тимчасово припиняємо приймати онлайн-замовлення та працюємо над відновленням. Щодо оформлених замовлень - ми проінформуємо про статус після оцінки наслідків", - повідомила вона у Facebook у четвер.

Бутики компанії продовжують працювати, однак асортимент може бути обмеженим, зазначила Yves Rocher Ukraine.