БЕБ порушило справу проти мережі нелегальних обмінників у Києві, вилучено валюти на 7 млн грн у еквіваленті

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві розпочали досудове розслідування щодо діяльності мережі пунктів обміну валют, які незаконно здійснювали купівлю та продаж іноземної валюти, та вилучили під час обшуків готівку в різних валютах на понад 7 млн грн у еквіваленті.

БЕБ уточнило, що під час санкціонованих слідчих дій вилучено понад 1,4 млн грн, майже $125 тис. та EUR7 тис. Слідство встановило, що обмінні пункти не були внесені Національним банком України (НБУ) до відповідного державного реєстру, здійснювали операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та видавали клієнтам імітовані фіскальні чеки.

Розслідування розпочато на підставі матеріалів Головного управління Державної податкової служби (ДПС) у м.Києві за ч.2 ст.200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає штраф від 85 тис. грн до 170 тис. грн. Наразі ДПС у м.Києві готує матеріали для застосування додаткових фінансових санкцій.

Як повідомлялося, у серпні ДПС зафіксувала повторне відновлення нелегальної роботи цієї мережі обмінників, які також продавали талони на пальне за готівку без касових апаратів, та передала матеріали фактичних перевірок до БЕБ для притягнення винних до кримінальної відповідальності.