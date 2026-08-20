Енергетичні соти є найбільш ефективним джерелом енергопостачання за відсутності зовнішньої мережі – директорка RSE Group Ukraine

Енергетичні соти або локальні енерговузли, які об’єднують кілька видів генерації та установки збереження енергії, виглядають найбільш ефективними джерелами енергозабезпечення у разі відсутності загальної мережі, вважає директорка RSE Group Ukraine Ганна Позднякова.

"Мені близька концепція енергетичних сот, тобто автономних або напівавтономних кластерів, в яких критична інфраструктура може продовжувати працювати навіть тоді, коли центральна мережа пошкоджена", – написала вона у колонці для агентства "Інтерфакс-Україна".

За її словами, технічно це означає, що різні енергетичні рішення мають проєктуватися не окремо, а як єдиний комплекс.

"Наприклад, локальний енерговузол може об’єднувати когенерацію як базове джерело електроенергії й тепла, BESS для накопичення та балансування, теплові насоси для ефективного теплопостачання, чилери для охолодження, а також мобільну або дизельну генерацію як аварійний резерв", – пояснила Позднякова.

Вона звернула увагу, що над усім цим має працювати система автоматичного управління, яка визначає, які джерела потрібно залучити в конкретний момент, які навантаження є критичними і де енергію можна заощадити.

"Якщо такий комплекс правильно спроєктований (із відповідним захистом, автоматикою, комутацією та джерелами, здатними підтримувати локальну мережу), то об’єкт може перейти в острівний режим. Простими словами: у разі аварії він від’єднується від пошкодженої зовнішньої мережі та продовжує локально забезпечувати електроенергією і теплом критично важливі процеси", – описала переваги директорка RSE Group Ukraine.

Як вона акцентувала, це не означає стовідсоткової енергетичної незалежності за будь-яких обставин, що не кожному підприємству або громаді взагалі потрібно, але дозволяє зробити так, щоб зовнішня аварія не означала автоматичну зупинку всього об’єкта.

Як повідомлялося, RSE s.r.o. – міжнародна інжинірингова компанія з власним виробничим майданчиком у м. Брно (Чехія), що спеціалізується на рішеннях для енергетичної стійкості та децентралізації. Компанія забезпечує повний цикл послуг "під ключ": від модульних когенераційних станцій і мобільних електростанція до промислових теплових насосів (COP до 8) та акумуляторних систем (BESS).