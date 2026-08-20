НБУ запросив голову правління Сенс Банку на 26 серпня на інтерв'ю щодо професійної придатності

Національний банк України (НБУ) запросив голову правління державного Сенс Банку Олексія Ступака на 26 серпня на засідання кваліфікаційної комісії для проведення інтерв’ю у межах адміністративного провадження щодо його професійної придатності, заявив голова НБУ Андрій Пишний під час виступу у Верховній Раді у четвер.

НБУ також підтримує ініціативу уряду щодо відсторонення Ступака з посади голови правління банку на час проведення службового розслідування. Пишний наголосив, що відповідно до законодавства такими повноваженнями наділений власник банку (Кабінет міністрів України – ІФ-У).

"В результаті посиленого нагляду з боку Національного банку було виявлено ознаки наявності в банку до націоналізації прихованої структури управління, побудованої представниками колишніх підсанкційних акціонерів", – заявив Пишний.

За його словами, з огляду на можливу причетність Ступака до ухвалення колегіальних рішень регулятор відкрив щодо нього адміністративне провадження.

На підставі нових матеріалів, оприлюднених Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), Нацбанк також ухвалив рішення про проведення позапланових перевірок.

Окремо Пишний повідомив, що комітет Нацбанку з питань нагляду за банками визнав голову наглядової ради Сенс Банку Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності. Регулятор вимагає від уряду як акціонера невідкладно припинити його повноваження та обрати нового члена наглядової ради.

За оцінкою центробанку, оприлюднені НАБУ матеріали містять факти, які підтверджують отримання та виконання Гладишенком вказівок від сторонніх осіб, що дало регулятору достатні підстави для такого рішення.

НБУ також відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної придатності всього складу наглядової ради Сенс Банку. Оприлюднені матеріали НАБУ, за словами Пишного, дають підстави вважати, що самоусунення Гладишенка мало формальний характер і фактично він продовжував впливати на діяльність банку, тоді як наглядова рада належним чином на це не відреагувала.

Перевірку відповідності Гладишенка вимогам щодо незалежності НБУ ініціював ще у травні 2026 року після оприлюднення першої частини так званих "плівок Міндіча". Регулятор двічі звертався до НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) із проханням надати матеріали досудового розслідування, однак правоохоронні органи їх не розкрили через обмеження, пов’язані з таємницею досудового розслідування.

Окремо голова НБУ зазначив, що наглядова рада Сенс Банку наразі не має кворуму і є неправомочною. Регулятор наголошує на необхідності її доформування шляхом призначення представників держави від Кабінету міністрів та відповідного комітету Верховної Ради.

Як повідомлялося, 19 серпня Сенс Банк підтвердив проведення правоохоронцями слідчих дій у головному офісі, пов’язаних з окремими особами, та заявив про співпрацю з уповноваженими органами.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили інформацію про спецоперацію "Форест Гамп", у межах якої повідомили про підозри особам, котрі, за версією слідства, легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас".

За даними НАБУ і САП, на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком, що, за твердженням антикорупційних органів, дало їм можливість використовувати банк у своїх інтересах.