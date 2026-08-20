Термін повернення валютної виручки за зерно та олію може бути збільшений до 150 днів наступного тижня – міністр

Міністерство аграрної політики у четвер внесе подання до Кабінету міністрів про направлення Національному банку України (НБУ) рекомендації збільшити термін повернення валютної виручки від експорту основних зернових та олійних культур та рослинної олії зі 120 днів до 150 днів та сподівається на швидку практичну реалізацію цієї пропозиції, повідомив міністр Тарас Висоцький.

"Сьогодні буду підписувати подання на Кабінет міністрів України до розгляду про збільшення (терміну повернення валютної виручки) на 25% – зі 120 до 150 днів", – сказав він на брифінгу у Києві у четвер.

Міністр уточнив, що цей термін визначений у консультаціях із самими аграріями, які "самі розклали логістику та вивели, що наразі додатковий лаг – 30 днів".

"Ми будемо пропонувати, вже є всі погодження, щоб наступного тижня було відповідне рішення прийнято урядом з (Національним) банком", – зазначив Висоцький.

Раніше агентству "Інтерфакс-Україна" в НБУ на запит аграріїв про необхідність збільшення терміну повернення валютної виручки в умовах блокади портів, уточнили, що очікують відповідного звернення від уряду.

Як повідомлялося, Нацбанк з 12 липня 2024 року розширив граничний термін повернення експортної виручки для низки аграрної продукції з 90 до 120 днів у відповідь на рекомендацію уряду від 21 червня того ж року.

Йдеться про товари, що класифікуються за такими кодами згідно з УКТЗЕД: 1001 (пшениця), 1002 (жито), 1003 (ячмінь), 1004 (овес), 1005 (кукурудза), 1201 (соя), 1205 (ріпак), 1206 00 (соняшник), 1507 (олія соєва), 1512 (олія соняшникова), 1514 (олія ріпакова) та 2306 (макуха).

Голова НБУ Андрій Пишний раніше наводив дані, що після скорочення строку повернення експортної виручки в листопаді 2023 року для аграрної продукції зі 180 до 90 днів сальдо надходжень за операціями з нерезидентами за перший квартал 2024 року було додатним і в середньому становило $134 млн на місяць, тоді як у другому півріччі 2023 року воно було від’ємним – у середньому $1,3 млрд на місяць.