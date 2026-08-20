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Економіка

Експорт пшениці з України у серпні становив лише 20% від потреби – міністр агрополітики

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Експорт пшениці з України у серпні становив лише 20% від потреби – міністр агрополітики
Фото: https://minagro.gov.ua/

Україна з 1 по 18 серпня експортувала 900 тис. тонн агропродукції, що становить 31% від обсягів, які могли б бути вивезені за умови вільного доступу до логістики, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу у Києві у четвер.

"Найбільше падіння – по зернових. Зернових було експортовано 522 тис. тонн, і це всього 20% від потреби. Експорт олійних культур за цей період становив 163 тис. тонн, олії – 128 тис. тонн, шротів – 86 тис. тонн. За цими напрямами темпи експорту відповідають балансовим показникам", – зазначив Висоцький.

За його словами, альтернативні логістичні шляхи за своїми обсягами можуть забезпечити експорт олійних культур і продуктів їх переробки. Щодо зернових, то альтернативні маршрути передусім можуть використовуватися для експорту продукції з прикордонних областей.

Він додав, що через зміну логістики вартість транспортування зросла приблизно на $50 на тонні.

За словами Висоцького, для олійних культур та продуктів їх переробки економіка експорту зберігається, тоді як для зернових, за винятком прикордонних областей, вона є збитковою.

Загалом за альтернативними маршрутами з 1 по 18 серпня близько 45% агропродукції було експортовано Дунаєм, 45% – залізницею, ще 7-8% – автомобільним транспортом.

Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики, з 1 по 12 серпня Україна експортувала 590 тис. тонн агропродукції або 30% від потреб.

#мінагрополітики #експорт_зерна
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