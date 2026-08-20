"Інтергал-Буд" запускає предпродаж комплексу "Нові Сирецькі Сади"

Девелоперська компанія "Інтергал-Буд" відкриває pre-sale нового житлового комплексу "Нові Сирецькі Сади" у Подільському районі Києва, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

Новий ЖК є продовженням масштабного комплексу "Сирецькі Сади", який компанія реалізувала у форматі комплексної квартальної забудови з власною інфраструктурою, зеленими зонами та просторами для відпочинку "Нові Сирецькі Сади" зберігають ДНК існуючого проєкту, але отримують переосмислені архітектурні та фасадні рішення, оновлену інфраструктуру та зони відпочинку.

Наразі вже розпочато будівництво чотирьох будинків (проєктні №11, №12, №13 та №14) висотою 24 поверхи на 805 квартир. На етапі предпродажу (до 6 вересня) квартири в будинках №11 та №12, площею від 34 до 83 кв. м, стартова ціна від 54 тис. кв. м. В рамках цієї черги також розпочато будівництво багаторівневого паркінгу на 1426 машиномісць, на території комплексу передбачені ще 172 готових машиномісця.

Однією з переваг нових будинків стане автономність інженерних систем. У будинках передбачена власна дахова газова котельня, яка забезпечуватиме незалежне опалення без прив’язки до міських мереж.

Планове завершення будівництва будинків №11 та №12 – перший квартал 2029 року.

Девелоперська компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. У її портфелі – 107 житлових проєктів. У 2025 році компанія побудувала та ввела в експлуатацію близько 195 тис. кв. м нерухомості, з них 108,9 тис. кв. м житла (1702 квартири) та 38,5 тис. кв. м комерційної нерухомості (включно з коморами та паркінгами).