Голова парламентського фінкомітету вимагає відставки Пишного

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вимагає відставки голови Національного банку України (НБУ) Андрія Пишного, пов’язуючи це з оприлюдненою інформацією щодо ймовірної схеми відмивання коштів у державному Сенс Банку, йдеться у дописі нардепа у Телеграм.

За його словами, реакція Пишного на оприлюднені матеріали є "належним і достатнім реагуванням", однак мала відбутися півтора року тому.

Нинішню реакцію Пишного депутат трактує як підтвердження того, що голова НБУ знав про схему раніше та міг її припинити.

Серед інших аргументів Гетманцев навів зв’язки Пишного із заступницею керівника Офісу президента Іриною Мудрою та Василем Веселим, а також особисті зв’язки шістьох топпосадовців Сенс Банку з головою НБУ.

Мудру нардеп звинуватив в участі у формуванні органів управління Сенс Банку та у відмиванні коштів, а Пишного – у недостатньо жорсткій реакції на виявлені під час перевірки банку порушення у сфері фінансового моніторингу.

Як повідомлялося, 19 серпня Сенс Банк підтвердив проведення правоохоронцями слідчих дій у головному офісі, пов’язаних з окремими особами, та заявив про співпрацю з уповноваженими органами.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили інформацію про спецоперацію "Форест Гамп", у межах якої повідомили про підозри особам, котрі, за версією слідства, легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас".

За даними НАБУ і САП, на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком, що, за твердженням антикорупційних органів, дало їм можливість використовувати банк у своїх інтересах.