Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Голова парламентського фінкомітету вимагає відставки Пишного

2 хв читати
Додати як джерело
Голова парламентського фінкомітету вимагає відставки Пишного

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вимагає відставки голови Національного банку України (НБУ) Андрія Пишного, пов’язуючи це з оприлюдненою інформацією щодо ймовірної схеми відмивання коштів у державному Сенс Банку, йдеться у дописі нардепа у Телеграм.

За його словами, реакція Пишного на оприлюднені матеріали є "належним і достатнім реагуванням", однак мала відбутися півтора року тому.

Нинішню реакцію Пишного депутат трактує як підтвердження того, що голова НБУ знав про схему раніше та міг її припинити.

Серед інших аргументів Гетманцев навів зв’язки Пишного із заступницею керівника Офісу президента Іриною Мудрою та Василем Веселим, а також особисті зв’язки шістьох топпосадовців Сенс Банку з головою НБУ.

Мудру нардеп звинуватив в участі у формуванні органів управління Сенс Банку та у відмиванні коштів, а Пишного – у недостатньо жорсткій реакції на виявлені під час перевірки банку порушення у сфері фінансового моніторингу.

Як повідомлялося, 19 серпня Сенс Банк підтвердив проведення правоохоронцями слідчих дій у головному офісі, пов’язаних з окремими особами, та заявив про співпрацю з уповноваженими органами.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили інформацію про спецоперацію "Форест Гамп", у межах якої повідомили про підозри особам, котрі, за версією слідства, легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас".

За даними НАБУ і САП, на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком, що, за твердженням антикорупційних органів, дало їм можливість використовувати банк у своїх інтересах.

#пишний #гетманцев #нбу #форест_гамп
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

НБУ вимагає звільнити главу наглядової ради Сенс Банку, під загрозою звільнення вся наглядова рада

НБУ вимагає звільнити главу наглядової ради Сенс Банку, під загрозою звільнення вся наглядова рада

Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради "Сенс Банку"…

Читати
Необхідні запаси обладнання для відновлення енергопостачання в прифронтових областях сформовані – Зеленський

Необхідні запаси обладнання для відновлення енергопостачання в прифронтових областях сформовані – Зеленський

Процеси відновлення постачання електрики для українських сімей після обстрілів тривають щодня, обладнання для цих робіт у прифронтових та прикордонни…

Читати
"Укрнафта" розраховує вже цьогоріч змонтувати частину з 63 МВт власної генерації за EUR45 млн від ЄБРР – СЕО

"Укрнафта" розраховує вже цьогоріч змонтувати частину з 63 МВт власної генерації за EUR45 млн від ЄБРР – СЕО

АТ "Укрнафта" планує вже цього року змонтувати частину з 63 МВт власної генеруючої потужності, про донорську допомогу на будівництво якої обсягом EUR…

Читати