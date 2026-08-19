"Мономах" у І пів.-2026 зменшив чистий прибуток у 3,4 раза за зростання виручки на 21,9%

Виробник чаю та кави ПрАТ "Мономах" (Київська обл.) у січня-червні 2026 року збільшило виручку на 21,9% – до 1 млрд 511,04 млн грн грн, проте скоротило чистий прибуток у 3,4 раза – до 24,43 млн грн.

Як повідомляється у піврічному звіті компанії у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), валовий прибуток збільшився на 29,2% – до 484,75 млн грн, тоді як операційний прибуток скоротився на 41,6% – до 84,4 млн грн.

Активи підприємства за першу половину року скоротилися на 6% – до 1 млрд 775,2 млн грн, власний капітал – на 5,7%, до 609,87 млн грн, загальний обсяг зобов'язань – на 6,1%, до 1 млрд 165,34 млн грн.

Згідно зі звітом, у другому кварталі виручка зросла на 18,0% – до 685,42 млн грн, тоді як чистий прибуток впав у 2,8 рази – до 9,52 млн грн.

Компанія уточнила, що у другому кварталі виробила та реалізувала 1,39 тис. тонн продукції, експортна виручка становила 11% загального обсягу продажiв.

ПрАТ "Мономах" засноване у 2000 році. Виробляє фасовану чайну та кавову продукцію під торговельними марками LOVARE, "Мономах", "Три Слони", "Чайні шедеври", "КАЙФ", Ferrara та "Кавові Шедеври". Середньооблікова чисельність працівників 567 осіб. Кінцевим бенефіціарним власником є Тарас Барабаш.

Підприємство у 2025 році збільшило виручку на 22% – до 2,77 млрд грн, але скоротило чистий прибуток на 40% – до 181,84 млн грн.