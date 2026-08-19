НБУ застосував заходи впливу до 5 фінкомпаній, в однієї відкликав ліцензію

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до п'яти фінансових компаній, три з яких оштрафував загалом на 597,9 тис. грн, при цьому у ТОВ "ФК "Гроувей" також відкликав ліцензію, а двом іншим до 17 серпня 2027 року зупинив окремий вид операцій, повідомив регулятор.

Зазначається, що ТОВ "ФК "Атлана" оштрафовано на 198,88 тис. грн, ТОВ "ФК "Фінстайл" – на 182,81 тис. грн, ТОВ "ФК "Гроувей" – на 216,18 тис. грн.

НБУ також виніс письмові застереження ТОВ "ФК "Атлана" та ТОВ "ФК "Фінстайл". У ТОВ "ФК "Атлана" регулятор виявив порушення законодавства про фінпослуги та недолік у частині своєчасного і повного надання інформації, пояснень і документів, а у ТОВ "ФК "Фінстайл" – порушення вимог до складання і подання звітності, відсутність автоматизації ведення обліку та недоліки контролю за повнотою і достовірністю звітних даних.

Обидві компанії мають сплатити штрафи протягом місяця з дня набрання чинності рішеннями та до 8 вересня 2026 року усунути зазначені в письмових застереженнях порушення і недоліки.

ТОВ "ФК "Гроувей" оштрафовано за порушення вимог законодавства щодо діяльності фінансових компаній, корпоративного управління та внутрішнього контролю. Окремим рішенням НБУ відкликав у компанії ліцензію на діяльність фінансової компанії через невиконання вимоги регулятора від 6 липня 2026 року усунути порушення, пов'язане з неподанням у встановлений строк звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік.

Компанія має сплатити штраф протягом місяця після набрання чинності відповідним рішенням.

До ТОВ "Профіт Файненс" та ТОВ "ФК "Есаймент" Нацбанк застосував заходи впливу у вигляді зупинення до 17 серпня 2027 року операцій із надання іншим особам коштів на умовах договору поворотної фінансової допомоги.

За результатами безвиїзного нагляду Нацбанк встановив, що ці компанії здійснювали ризикову діяльність, яка загрожує інтересам клієнтів або кредиторів. Зокрема, регулятор виявив операції, які не мали економічної доцільності.

Рішення щодо всіх п'яти компаній Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ ухвалив 17 серпня 2026 року.