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Економіка

Marvell надала Google право на придбання своїх акцій на суму близько $12,2 млрд

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Marvell надала Google право на придбання своїх акцій на суму близько $12,2 млрд
Фото: https://www.marvell.com/company.html

Marvell Technology Group, що виробляє телекомунікаційне обладнання та чипи, надала Google, що входить до Alphabet Inc., варрант на придбання своїх акцій на суму близько $12,2 млрд.

Як йдеться в повідомленні, направленому Marvell до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), варрант надано в рамках укладеної 29 липня угоди про розширене партнерство, яка передбачає спільну розробку компаніями чипів для інфраструктури штучного інтелекту.

Google отримала право придбати загалом майже 59 млн акцій Marvell за ціною $206,58 за акцію. Близько 1,4 млн акцій можуть бути придбані протягом першого року після надання варранта. Решта акцій можуть бути викуплені до завершення 2033 фінансового року Marvell траншами однакового розміру – по одному за кожні $500 млн доходу, отриманого від продажу кастомних чипів та інших компонентів, вироблених у рамках угоди.

Котирування акцій Marvell зростають на 8,5% на торгах у середу, акцій Alphabet – на 0,1%.

#придбання #акції #сша #чипмейкер
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