Угорські правоохоронці закрили справу щодо перевезення коштів і золота Ощадбанку

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) припинила кримінальне провадження щодо перевезення працівниками державного Ощадбанку готівки та дорогоцінних металів через територію країни у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, повідомила пресслужба банку.

Розслідування стосувалося перевезення двома інкасаторськими автомобілями Ощадбанку $40 млн, EUR35 млн та 9 кг золотих зливків з Австрії до України через Угорщину. За його результатами угорські правоохоронці встановили законне походження коштів і золота.

Провадження було розпочато 5 березня 2026 року на підставі кримінальної скарги Управління захисту Конституції Угорщини.

Під час розслідування правоохоронці перевірили митні декларації та документи щодо вантажів, результати митних оглядів і маршрути транспортних засобів, провели допити та експертизи, дослідили вилучені електронні пристрої, а також отримали інформацію від правоохоронних органів інших європейських країн. Окремі слідчі доручення було направлено до Австрії та Польщі.

Отримані дані підтвердили, що банкноти та дорогоцінні метали належали Ощадбанку та були придбані в межах окремих міжбанківських операцій з Raiffeisen Bank International AG відповідно до рамкової угоди між банками. Доказів кримінального походження коштів або золота слідство не виявило.

"За результатами цієї роботи було встановлено, що активи мали законне походження і були отримані в межах звичайних міжбанківських операцій. Кримінальне провадження припинено через відсутність складу кримінального правопорушення", – зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

У рішенні NAV також зазначено, що матеріали провадження не підтвердили ознак будь-якого іншого кримінального правопорушення.

Як повідомлялося, 5 березня під час спецоперації Центру боротьби з тероризмом Угорщини (TEK) на автомагістралі М5 було затримано два інкасаторські автомобілі Ощадбанку та сімох інкасаторів. Інкасаторів пізніше звільнили та повернули до України.

9 березня до МЗС України було викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера, де йому було висловлено рішучий протест через захоплення заручників та цінностей.

12 березня угорська сторона передала представникам Ощадбанку та українським дипломатам інкасаторські автомобілі, тоді як кошти й цінності залишалися в Угорщині.

6 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі.