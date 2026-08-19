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Економіка

ДМС та НАДС співпрацюватимуть для розвитку кадрового потенціалу

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ДМС та НАДС співпрацюватимуть для розвитку кадрового потенціалу

Державна митна служба (ДМС) України та Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) підписали трьохрічний меморандум про співробітництво для розвитку кадрового потенціалу, йдеться в публікації у телеграм-каналі митниці.

Як пояснили у відомстві, документ діятиме до 17 серпня 2029 року. Він окреслює спільні підходи до управління персоналом, практичного застосування законодавства про державну службу та консультативно-методологічної підтримки.

Підписанти також домовилися про спільні заходи й консультації, обмін інформацією, залучення фахівців до розроблення документів, створення робочих груп, а також імплементація рамки митних компетенцій до процесу відбору кандидатів на зайняття вакантних посад при проходженні конкурсної процедури.

#надс #кадри #дмс
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