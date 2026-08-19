"Астарта" завершила збір ранніх зернових та озимого ріпаку

Підприємства агропромхолдингу "Астарта" завершили збір ранніх зернових культур та озимого ріпаку на площі 54 тис. га, зібравши близько 256 тис. тонн урожаю, повідомила компанія.

Як зазначено в повідомленні, агрохолдинг зібрав понад 210 тис. тонн пшениці та 43 тис. тонн озимого ріпаку.

Середня врожайність озимої пшениці в "Астарті" становила 5,4 тонн/га, озимого ріпаку – 3,1 тонн/га. Найвищу врожайність зафіксували у ТОВ "Хмільницьке" на Вінниччині – 7,7 тонн/га озимої пшениці та 3,8 тонн/га озимого ріпаку.

Директор департаменту рослинництва, логістики та механізації агрохолдингу Андрій Загорулько зазначив, що сезон був складним через несприятливі погодні умови та хвороби озимого ріпаку.

Наразі в "Астарті" вже розпочали підготовку ґрунту для посівної озимих культур.

"Астарта" – вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, що здійснює діяльність у семи областях України та є найбільшим виробником цукру в країні. Склад компанії включає п’ять цукрових заводів, агрогосподарства із земельним банком 214 тис. га (зокрема 129 тис. га у Полтавській, 42 тис. га у Хмельницькій та 16 тис. га у Вінницькій областях) і молочні ферми з 30 тис. голів ВРХ. Холдинг також оперує заводом із переробки сої та біоенергетичним комплексом у Полтавській області, а також мережею з шести елеваторів.

Чистий прибуток "Астарти" за 2025 рік впав у 4,2 раза – до $19,94 млн, а консолідована виручка скоротилася на 23% – до $472 млн.