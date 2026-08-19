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Економіка

Лісова галузь знову відійшла у підпорядкування Мінагрополітики – Програма діяльності уряду

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Лісова галузь знову відійшла у підпорядкування Мінагрополітики – Програма діяльності уряду

Сталий розвиток переробки деревини – виконання цієї операційної цілі Програми діяльності уряду відтепер закріплене за Міністерством аграрної політики та продовольства, тоді як до останнього часу лісовим господарством опікувалося Міністерство економіки та довкілля.

Згідно із Програмою, яку Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради, завданням Мінагрополітики є схвалити Стратегію розвитку деревообробної та меблевої галузей України на період до 2030 року та затвердити операційний план заходів з її реалізації на 2026-2028 роки (2026 рік).

Серед інших завдань у цій сфері – у 2027 році запровадити єдині правила функціонування ринку деревини для всіх постійних лісокористувачів та власників лісів, завершити корпоратизацію державного підприємства "Ліси України" та запровадити безстроковий мораторій на відчуження акцій держави.

Лісова галузь та Державне агентство лісових ресурсів (Держлісагентство) підпорядковувалися Мінагрополітики до 2019 року, після цього їх віднесли до сфери об’єднаного Міністерства енергетики та захисту довкілля (Мінекоенерго), а у 2020 році після його роз’єднання вони перейшли у підпорядкування Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, де й перебували до літа 2025 року, коли було створено чергове об’єднане міністерство – Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Можливе рішення про повернення лісової галузі у сферу Мінагрополітики критикувала народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. "Ключовий ризик – зміна самої філософії управління лісами. Ліс не може сприйматися лише як господарський ресурс, який треба ефективніше використовувати. Бо передусім це природний капітал, екосистема та частина екологічної безпеки країни", – пояснила вона свою позицію.

На її думку, така передача також може загальмувати корпоратизацію ДП "Ліси України", цифровізацію обліку деревини та перехід до європейських стандартів управління лісами.

#лісова_галузь #мінагрополітики
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