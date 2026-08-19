Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Рада викликала на 20 серпня голову НБУ Пишного відзвітувати щодо справ Сенс Банку

1 хв читати
Додати як джерело
Рада викликала на 20 серпня голову НБУ Пишного відзвітувати щодо справ Сенс Банку

Верховна Рада підтримала пропозицію народного депутата Ярослава Железняка (фракція "Голос") викликати на засідання парламенту у четвер очільника Національного банку України (НБУ) Андрія Пишного.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", рішення викликати голову центробанку на 11:00 20 серпня для звітування справ Сенс Банку підтримали 155 нардепів.

Проте нардепи не підтримали виклик на 11:10 в Раду міністра фінансів Сергія Марченка.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у середу, 19 серпня, оприлюднили відео стосовно спецоперації під назвою "Форест Гамп", в ході якої було викрито та повідомлено про підозри особам, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас". До складу групи входили заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, екснародний депутат, голова правління державного Сенс Банку, голова наглядової ради державного банку та інші особи.

За даними антикорупційних органів, на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком. "Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах", – зазначається у відеоролику.

#сенс_банк #пишний #форест_гамп
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Необхідні запаси обладнання для відновлення енергопостачання в прифронтових областях сформовані – Зеленський

Необхідні запаси обладнання для відновлення енергопостачання в прифронтових областях сформовані – Зеленський

Процеси відновлення постачання електрики для українських сімей після обстрілів тривають щодня, обладнання для цих робіт у прифронтових та прикордонни…

Читати
"Укрнафта" розраховує вже цьогоріч змонтувати частину з 63 МВт власної генерації за EUR45 млн від ЄБРР – СЕО

"Укрнафта" розраховує вже цьогоріч змонтувати частину з 63 МВт власної генерації за EUR45 млн від ЄБРР – СЕО

АТ "Укрнафта" планує вже цього року змонтувати частину з 63 МВт власної генеруючої потужності, про донорську допомогу на будівництво якої обсягом EUR…

Читати