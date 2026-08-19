Рада викликала на 20 серпня голову НБУ Пишного відзвітувати щодо справ Сенс Банку

Верховна Рада підтримала пропозицію народного депутата Ярослава Железняка (фракція "Голос") викликати на засідання парламенту у четвер очільника Національного банку України (НБУ) Андрія Пишного.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", рішення викликати голову центробанку на 11:00 20 серпня для звітування справ Сенс Банку підтримали 155 нардепів.

Проте нардепи не підтримали виклик на 11:10 в Раду міністра фінансів Сергія Марченка.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у середу, 19 серпня, оприлюднили відео стосовно спецоперації під назвою "Форест Гамп", в ході якої було викрито та повідомлено про підозри особам, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас". До складу групи входили заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, екснародний депутат, голова правління державного Сенс Банку, голова наглядової ради державного банку та інші особи.

За даними антикорупційних органів, на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком. "Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах", – зазначається у відеоролику.