Ribas Hotels Group долучилася до всеукраїнського проєкту з розвитку доступності готелів

Міжнародна керівна компанія Ribas Hotels Group (RHG) долучилася до всеукраїнського проєкту з розвитку доступності готелів "Простір з можливостями", незалежний аудит пройшов WOL.GREEN Polyana, повідомила пресслужба групи.

"Сьогодні доступність — це вже не конкурентна перевага, яка вирізняє готель серед інших, а базовий мінімум, необхідний усім гравцям ринку. В умовах війни кількість людей з ампутаціями та інвалідністю зростає, і бізнес має забезпечувати рівні можливості для всіх", — зазначає PR-lead Ribas Hotels Group Анастасія Очеретнюк, слова якої наведено в релізі.

Вимоги інклюзивності згідно з державними будівельними нормами (ДБН) в Україні постійно підвищуються (останні зміни введено з 1 серпня 2025 року, зараз йде робота над новою редакцією - ІФ-У), і втілити новації в готових проєктах у повному обсязі не завжди можливо. Зокрема, у наявних готелях мережі RHG доступність поки що реалізована переважно частково — окремими елементами на кшталт адаптованих номерів, пандусів чи ліфтів, пояснює пресслужба. Більш комплексно безбар’єрність закладається в нових проєктах, які група будує з нуля, зокрема у "WOL Вінниця" та AMA Family Resort, де відповідні рішення продумують ще на етапі проєктування.

Щоб побачити, наскільки на практиці втілені рішення справді безбар’єрні, мережа Ribas Hotels Group взяла участь у спецпроєкті Metro Україна "Простір з можливостями", реалізованому у співпраці з громадською організацією "Доступно.UA", в ході якого було проведено 10 безоплатних аудитів закладів гостинності по всій Україні. Мета проєкту — допомогти бізнесу HoReCa створити доступний простір для гостей і персоналу на тлі зростання кількості людей з інвалідністю в Україні внаслідок війни, кількість яких у післявоєнний період, за приблизними оцінками, може сягнути 300–400 тис. осіб.

Для аудиту від мережі RHG обрали готель WOL.GREEN Polyana, який компанія реконструювала з недобудованої споруди вже під час повномасштабної війни, що дало змогу врахувати частину норм доступності одразу на етапі будівництва. Перевірка підтвердила низку впроваджених рішень: безбар’єрні загальні зони, рецепцію з двома зонами обслуговування, універсальну вбиральню з нормативними поручнями, ліфт відповідно до нормативів. Водночас експерти дали готелю поради щодо облаштування номеру, адаптованого для гостей з інвалідністю.

За словами керівниці архітектурного напряму TEMO Design Тетяни Морозової, закладати безбар’єрні рішення в проєкт від самого початку завжди дешевше, ніж переробляти готовий об’єкт. При цьому інклюзивність не обмежується шириною проходів чи пандусами, а охоплює весь шлях гостя готелем: навігацію, освітлення, акустику та психологічний комфорт.

Ribas Hotels Group була заснована 2014 року в Одесі як міжнародна керівна компанія повного циклу та екосистема готельного бізнесу. Об’єднує весь процес: від вибору ділянки, проєктування та будівництва до управління, франчайзингу й інвестування. Єдина готельна група в Україні, яка самостійно закриває всі етапи створення та розвитку готельних проєктів.

У своєму портфелі компанія має 56 проєктів на етапі будівництва, запуску або в управлінні, зокрема в Україні, Польщі, Туреччині та на Балі. Розвиває міські та курортні готелі 3, 4 та 5-зіркової категорії під брендами Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel та Mandra Moments. Загальний номерний фонд оператора становить понад 1 тис. номерів.