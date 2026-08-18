Частка безготівкових операцій із платіжними картками у I пів.-2026 зросла до 96% – НБУ

Кількість безготівкових операцій із платіжними картками в Україні та за кордоном у першому півріччі 2026 року зросла на 7,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 4,71 млрд, а їх сума – на 16,6%, до 2,59 трлн грн, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Частка безготівкових операцій у загальній кількості операцій із платіжними картками збільшилася на 0,7 відсоткового пункту (в.п.) – до 96%, а за сумою – на 1,7 в.п., до 67%.

Загалом у січні-червні з використанням емітованих в Україні платіжних карток було здійснено 4,90 млрд операцій – безготівкових та з отримання готівки – на 3,86 трлн грн.

Найбільша частка безготівкових операцій припадала на розрахунки в торговельній та сервісній мережах – 75,4% за кількістю та 53,1% за сумою.

Перекази з картки на картку становили 6,9% загальної кількості безготівкових операцій та 25,0% їх суми, оплата товарів і послуг в інтернеті – відповідно 13,7% та 16,6%.

Як повідомляє Нацбанк, середня сума однієї операції в торговельній та сервісній мережах становила 387 грн проти 342 грн за аналогічний період 2025 року, переказу з картки на картку – 1,98 тис. грн проти 1,84 тис. грн, оплати товарів та послуг в інтернеті – 666 грн проти 589 грн.

Кількість активних POS-терміналів у торговельній та сервісній мережах у червні порівняно із січнем збільшилася на 4,3% – до 582,5 тис., а пунктів продажу та надання послуг, що приймають платіжні картки, – на 13,9%, до 699,3 тис. Мережа банкоматів зросла на 0,2% – до 15,8 тис.

Загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні у червні становила 153,2 млн, що на 3% більше порівняно із січнем. Водночас кількість активних карток скоротилася до 61,1 млн із 65,4 млн, а їх частка в загальній кількості – до 40% із 44%.

НБУ пояснив скорочення кількості активних карток завершенням низки державних програм соціальної підтримки, зокрема "Зимової підтримки" та "Теплої зими", у межах яких на початку року використовувалися платіжні картки.

Понад 56,8% активних платіжних карток у червні були безконтактними. Кількість токенізованих карток із початку року збільшилася на 1,7% – до 21,1 млн, їх частка серед активних карток становила 34,5%.

За даними регулятора, близько 99% безготівкових операцій у торговельній мережі як за кількістю, так і за сумою в першому півріччі здійснювалися з використанням безконтактної технології оплати та NFC.