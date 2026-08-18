Наглядова рада ОГТСУ призначила Наталію Бойко гендиректоркою компанії

Наглядова рада ТОВ "Оператор ГТС України" ухвалила рішення про призначення Наталії Бойко на посаду генеральної директорки товариства, повідомила компанія.

Як зазначається в її повідомленні у Facebook у вівторок, рішення прийняли цього ж дня за результатами відкритого конкурсного відбору, який відбувся із залученням міжнародно визнаної експертної рекрутингової компанії Odgers Berndtson. Уточнюється, що в рамках ретельного відбору було розглянуто понад 20 кандидатів.

"Ми високо оцінюємо результати роботи Наталії Бойко на посаді виконувачки обов'язків генерального директора. Це зважене рішення наглядової ради, ухвалене за результатами прозорого конкурсного відбору, і ми переконані, що під її керівництвом компанія продовжить впроваджувати найкращі стандарти корпоративного управління", – прокоментував виконувач обов'язків голови наглядової ради, її незалежний член Ян Чадам.

За словами заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Анатолія Куцевола, провести прозорий конкурсний відбір на посаду генерального директора вдалося завдяки завершенню процесу формування повного складу наглядової ради у липні 2026 року.

"Призначення гендиректора – це важливий крок для стабільного розвитку "Оператора ГТС України". Ми розраховуємо на продовження ефективної роботи компанії, зокрема у питаннях захисту газотранспортної системи", – зазначив Куцевол.

Як повідомлялося, Бойко за рішенням наглядової ради виконувала обов'язки гендиректора ОГТСУ з лютого 2026 року. До цього вона обіймала посаду заступниці гендиректора та входила до складу дирекції товариства.

ОГТСУ зазначає, що Наталія Бойко має понад 15 років професійного досвіду в енергетичній галузі. Зокрема, обіймала посаду заступниці голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України", а також була радницею двох прем'єр-міністрів України та заступницею міністра енергетики з питань європейської інтеграції.