ЄБА закликає парламент та уряд запровадити комплексні заходи підтримки бізнесу в умовах воєнних ризиків

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) звернулася до прем'єр-міністра України Сергія Корецького, уряду, Верховної Ради та керівництва податкових і митних органів із пакетом пропозицій щодо підтримки бізнесу в умовах посилення воєнних ризиків, розробленим за результатами зустрічей із підприємствами, які зазнали втрат через збройну агресію РФ.

Згідно з релізом, що є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", асоціація пропонує запровадити єдиний механізм фіксації збитків за принципом одноразового подання документів для державних органів, страховиків і банків, заборонити ДПС вимагати дані з державних реєстрів, спростити й урегулювати вартість утилізації знищених бойовими діями залишків товарів чи компенсацію цих витрат, а також спростити процедуру оновлення записів у Реєстрі пошкодженого майна у разі повторних влучань. Для забезпечення підприємств кадрами пропонується продовжити термін дії статусу критично важливих об'єктів та чинних бронювань до кінця поточного року або до завершення відновлення, а також збільшити ліміти бронювання.

Серед пропозицій у сфері фінансування – автоматизація доступу постраждалих підприємств до пільгових кредитів, грантів, страхових виплат, податкових пільг та пільгової оренди. ЄБА закликає розширити програму компенсацій через Експортно-кредитне агентство (ЕКА) на Київ та область із підвищенням лімітів майнової компенсації з 30 до 60 млн грн, а для виробників і експортерів – до 100 млн грн. При цьому бізнес висловлює готовність збільшити власний внесок у тариф з 1% до 2% страхової суми в обмін на подвоєння лімітів покриття. Крім того, пропонується сформувати трирівневу національну систему страхування воєнних ризиків та розпочати переговори зі Швейцарією щодо страхування агроекспорту.

У податковій та митній сферах асоціація ініціює звільнення зруйнованого або непридатного майна від орендної плати за землю та податків на землю й нерухомість по всій території України, припинення автоматичного блокування ПДВ-накладних для підприємств із заявленою неможливістю виконання обов'язків, надання податкових канікул, а також запровадження зниженої ставки ПДФО у 9% для підприємств, які зазнали втрат, але продовжують працювати. Також пропонується врегулювати повернення сплаченого акцизу за знищені підакцизні товари, пом'якшити вимоги до стійкого фінансового стану для АЕО, відновити спрощене митне оформлення вантажів із можливістю швидкої зміни місця доставки, скасувати вивізне мито на експорт сої та ріпаку, звільнити від ввізного мита обладнання для відновлення зв'язку й генераторні установки, а також скасувати пільги зі сплати податків на міжнародні поштові відправлення до 150 євро.

Для підтримки окремих галузей пропонується розробити програму пільгового кредитування морських терміналів на 250-300 млн грн під 1% річних, тимчасово звільнити від оренди держмайно в портах Одеси, Чорноморська та Південного у разі припинення суднозаходів через обстріли, призупинити вимогу щодо обов'язкового відеоспостереження на складах тютюнових виробів для їх оперативного рятування, підвищити ліміти бронювання в ритейлі до 70% (а на прифронтових територіях – до 100%), а також спростити митні й регуляторні процедури для релокації та збереження безперервності клінічних досліджень ліків.

Як повідомлялося, уряд надав державним банкам портфельних гарантій на 20,8 млрд грн для розширення кредитування малого та середнього бізнесу, а також ініціював аудит складських приміщень, що є у портефлі Фонду держмайна (ФДМУ) та Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).