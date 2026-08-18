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Економіка

Необхідні запаси обладнання для відновлення енергопостачання в прифронтових областях сформовані – Зеленський

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Необхідні запаси обладнання для відновлення енергопостачання в прифронтових областях сформовані – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Процеси відновлення постачання електрики для українських сімей після обстрілів тривають щодня, обладнання для цих робіт у прифронтових та прикордонних з РФ областях достатньо, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Особливо виклики у містах та селах прифронтових та прикордонних з Росією областей. Важливо, що сформовані необхідні запаси обладнання", – написав Зеленський в Телеграм у вівторок за підсумками доповіді першого віцепрем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо стану української енергетики та першочергових пріоритетів в комунікації з партнерами.

За його словами, визначено завдання для роботи з партнерами України на найближчий час, до початку опалювального сезону. "Розраховуємо на підтримку конкретних держав. Наразі з безпекових причин деталі не розголошуємо", – наголосив президент.

Шмигаль доповів також по стратегічних перспективах розвитку української атомної галузі, пріоритетах для відповідної роботи в країнах Європи, повідомив Зеленський.

 

#обладнання #зеленський #енергетика #регіони
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