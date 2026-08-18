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Економіка

ПриватБанк повідомив про технічний збій у роботі кількох сервісів

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ПриватБанк повідомив про технічний збій у роботі кількох сервісів

Державний ПриватБанк повідомив про технічний збій, через який наразі не працює низка його сервісів.

"Друзі, у нас технічна складність – зараз не працюють кілька сервісів. Ми вже все лагодимо, та поступово відновлюється стабільна робота, обовʼязково повідомимо, як тільки все буде працювати добре", – йдеться у повідомленні банку в Телеграм-каналі.

ПриватБанк – найбільший державний банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 липня 2026 року становили 972,6 млрд грн (22,8% від загального обсягу).

 

#приватбанк #збій
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