Страховики України у I пів.-2026 виплатили за воєнними ризиками 176,5 млн грн - НАСУ

Страхові компанії України в січні-червні 2026 року виплатили клієнтам за воєнними ризиками 176,5 млн грн відшкодувань, зокрема у другому кварталі - 129,4 млн грн проти 47,1 млн грн у першому кварталі, повідомляється в "Огляді ринку воєнного страхування за I півріччя 2026", підготовленому Національною асоціацією страховиків України (НАСУ).

В ньому уточнюється, що оприлюднені на сайті НАСУ дані базуються на звітності 17 страхових компаній-учасників інформаційного обміну ПРІМА.

Зазначається, що у цей період помітно розширилася й продуктова лінійка. Уперше зафіксовано укладання договорів воєнного страхування у сегментах "Відповідальність" та "Фінансові ризики". Страховики життя дедалі активніше інтегрують воєнні ризики в накопичувальні програми, портфель таких нових договорів перевищив 5 тисяч одиниць.

Крім того, зберігає гнучкість покриття і логістичний напрям. Так, відповідальність страховика діє не лише під час перевезення, а й у періоди тимчасового складування чи перевантаження тривалістю до 45 діб, що критично важливо для компаній із зовнішньоекономічною діяльністю.

"Окремим досягненням стала готовність страховиків працювати з об'єктами відновлюваної енергетики сонячними та вітровими електростанціями, промисловими системами накопичення енергії (BESS). Це прямий внесок страхового ринку в стійкість енергосистеми країни", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється також, що драйвером доступності до страхування залишається державна програма компенсації, за якою бізнес сплачує лише 1% страхової премії. Так, кількість корпоративних договорів з індивідуальною оцінкою ризику зросла з 99 наприкінці першого кварталу до 228 наприкінці червня. Для великого бізнесу програма реально розблокувала доступ до страхового захисту.

Згідно з інформацією, у цьому огляді уперше учасники ПРІМА розкрили показник резерву заявлених, але ще не виплачених збитків. Він становить близько 977 млн грн, з яких 898 млн грн припадає на пошкоджене майно. Це кошти, які страховики вже акумулювали під майбутні відшкодування за подіями, що сталися.

"Українські страхові компанії виконують у цій системі ключову роль. Саме вони проводять андеррайтинг кожного об'єкта, оцінюють ризик на місці, формують структуру покриття, супроводжують клієнта та врегульовують збитки. Робота з великими корпоративними об'єктами фактично унеможливлює шаблонні рішення, і половина угод у сегменті майна вимагає точкового прорахунку загроз та оцінки конкретної локації", - йдеться у повідомленні.

Водночас зауважується, що масштаб ризиків потребує міжнародної підтримки, і вона зміцнюється. Консолідований ліміт лондонського майданчика Lloyd's за квартал зріс майже вдвічі, приблизно з $350 до $600 млн. Вагому підтримку забезпечують інституційні партнери: Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) з ємністю понад $125 млн та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) із лімітом близько $110 млн. Зростання цих лімітів свідчить про довіру глобального ринку до якості української андеррайтингової роботи, підсумовується в огляді.