Уряд внесе до Ради законопроєкт про Нацкомісію з регулювання у сфері транспорту – програма діяльності

Програма діяльності Кабінету Міністрів України передбачає внесення до Верховної Ради у 2026-2027 роках законопроєктів щодо Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, та Національного бюро розслідування аварійних подій на транспорті.

Згідно з програмою, відповідне завдання входить до операційної цілі Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Також протягом 2026-2027 років заплановано забезпечити готовність до відкриття повітряного простору, впровадити європейські стандарти безпеки на транспорті.

Серед інших критеріїв та показників досягнення цілей зазначено залучення цього та наступного року близько EUR2 млрд від міжнародних фінансових організацій і міжнародної технічної допомоги для реалізації галузевих проєктів

Окрім того має бути відкритий новий пункт пропуску (ПП) на державному кордоні України з Румунією, модернізовано п'ять існуючих, збільшена на 15% пропускна спроможність ПП, а також забезпечений транспортний безвіз із Європейським Союзом.

В цьому переліку показників виконання Мінінфраструктури зазначено поміж іншим проведення цифровізації процесів у морських портах та скорочення простою суден, а також залучення 2026-2027 роки інвестицій до EUR300 млн морський торговельний порт "Чорноморськ".

Що стосується залізниці, уряд планує у 2026-2027 роки впровадити нову модель фінансування державного замовлення і соціально важливих пасажирських перевезень, здійснити відновлення 70% пошкоджених локомотивів, оновити 10% рухомого складу залізниці, облаштувати 25 інклюзивних залізничних вокзалів, а також розширити електрифікацію західного залізничного напрямку та розбудувати євроколії до державного кордону України з країнами ЄС.

Окремо в межах операційних цілей Мінінфраструктури зазначено ліквідацію пошкодження дорожнього покриття доріг державного значення та захист дорожньої інфраструктури прифронтових територій.

Як повідомлялося, 17 серпня Кабінет Міністрів затвердив Програму діяльності уряду. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент розгляне Програму найближчим часом відповідно до встановленої процедури.