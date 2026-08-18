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Служба зайнятості: цього року кожна третя внутрішньо переміщена особа отримала роботу

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Служба зайнятості за сім місяців 2026 року надала послуги майже 65,6 тисячам внутрішньо переміщених українців – кожна третя внутрішньо переміщена людина отримала роботу, повідомило відомство.

"До Державної служби зайнятості за сім місяців звернулося 38,6 тисяч людей, які змушені були змінити місце проживання через безпекову ситуацію у їхніх регіонах. Загалом, кількість внутрішньо переміщених українців, які отримували послуги цього року складає 65,6 тисяч людей", – йдеться у повідомленні Служби зайнятості, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна у вівторок.

Повідомляється, що найактивніше з переселенцями працювали центри зайнятості в Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях. Також в Україні є чимало клієнтів Служби зайнятості, які переїхали зі сходу країни, проте продовжують співпрацювати з Донецьким обласним центром зайнятості, проходять навчання, шукають роботу, отримують послуги.

Зазначено, що цього року кожна третя внутрішньо переміщена людина отримала роботу. Найчастіше на Дніпропетровщині – майже 3,7 тисячі закритих вакансій, або ж 15%. Проходили навчання понад 5 тисяч людей, найактивніше клієнти Донецького обласного центру зайнятості – 828, або ж 16%.

До громадських робіт внутрішньо переміщені клієнти долучалися майже 1,5 тисяч разів, найчастіше жителі Харківщини – 261 людина, або 18%.

Суспільно корисні роботи були більш затребуваними, до них приєдналося майже 12,4 тисяч осіб, найбільш популярними такі види робіт були на Харківщині – понад 2 тисячі направлень, або ж 16%.

Загалом 42 тисячі таких клієнтів отримували профорієнтаційні послуги, з них найбільша кількість у Дніпропетровській області – 5,2 тисячі, або ж 12%.

#впо #служба_зайнятості #кадри
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