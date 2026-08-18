Зростання економіки України продовжується 5-й місяць поспіль, у липні-2026 прискорилося до 1,3% – ІЕД

Зростання реального внутрішнього продукту (ВВП) України продовжується з березня 2026 року, у липні воно становило 1,3% порівняно з липнем минулого року, тоді як у червні було 0,8%, повідомляється у щомісячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Згідно з опублікованими ІЕД даними, падіння реальної валової доданої вартості (ВДВ) у секторі транспорту прискорилося майже до 12% (порівняно з торішнім липнем) через посилення російських обстрілів портової інфраструктури та різке обмеження логістики через порти Великої Одеси й Дунаю. У липні зафіксовано 67 атак на об'єкти портів, 35 – на цивільні судна в портах та 22 – на судна в Українському морському коридорі. У січні-липні 2026 року українські морські порти обробили 46 млн тонн вантажів (42,2 млн тонн – порти Великої Одеси, 3,8 млн тонн – Дунайський кластер).

Росія також продовжила прицільні атаки на залізничну інфраструктуру та рухомий склад, спричиняючи тим самим значні затримки потягів на окремих напрямках. У червні залізниця перевезла 13,39 млн тонн вантажу (-17% порівняно з липнем-2025). За 28 діб липня залізницею перевезено 1,89 млн т зерна (+82,3% проти липня-2025). До морських портів у липні доставлено 1,38 млн т зерна (-37% порівняно з червнем 2026 року).

Через цілеспрямовані атаки РФ інститут спостерігає падіння виробництва електроенергії та розподілу газу: воно залишалося на рівні 10% порівняно з липнем-2025. Однак атомні електростанції не скорочували виробництво електроенергії, як це зазвичай відбувається під час літньої ремонтної кампанії. Станом на початок серпня планові ремонти вже завершені на п'яти атомних енергоблоках. "Енергоатом" повідомив, що в І пів.-2026 атомні електростанції виробили 26,8 тис. ГВт/год електроенергії, що на 1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У липні Україна імпортувала 175 тис. МВт/год, що на 40% менше, ніж у червні, експорт електроенергії збільшився на 48% порівняно з червнем – до 232,5 тис. МВт/год.

Щодо сільського господарства, то реальна ВДВ скоротилася на 4,2% порівняно з липнем минулого року внаслідок гірших показників у рослинництві, а в добувній промисловості вона впала на 3,3% порівняно з липнем-2025 через наслідки обстрілів газовидобувних об'єктів і залізорудної інфраструктури, а також ускладнення експорту.

Зростання ВДВ спостерігалось у торгівлі – на 3,7% порівняно з липнем минулого року завдяки стійкому споживчому попиту, хоча темпи зростання сповільнилися порівняно з червнем через атаки Росії на логістичні склади та запаси товарів.

Переробна промисловість продемонструвала зростання ВДВ на 2,9% (порівняно з липнем-2025), основним драйвером тут залишаються оборонні підприємства та покращення ситуації з електропостачанням.

Як повідомлялося, неурядові аналітики оцінюють можливий негативний вплив блокади портів Великої Одеси на ВВП України коливаються від -0,6% до -0,9% внеску в економіку.