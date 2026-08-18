Програма діяльності уряду передбачає залучення $500 млн на проєкти громад і регіонів в рамках мережі прямих партнерств у 2026-2027рр

Програма діяльності Кабінету міністрів України передбачає переформатування у 2026 році мережі прямих партнерств ("мостів довіри") між українськими громадами й регіонами та громадами й регіонами країн перебування українців.

Відповідне завдання покладено на новостворене Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.

Показником досягнення цієї програмної мети зазначено укладення в 2026-2027 рр. не менш як 100 партнерств "мостів довіри" між українськими громадами й регіонами та громадами й регіонами країн перебування українців з урахуванням механізмів підготовки до повернення їх додому, підготовка 1 тис. проєктних менеджерів та залучення $500 млн на проєкти громад і регіонів.

Документ також передбачає на 2027 рік розширити портфель міжнародного фінансування на основі міжнародно визнаної оцінки потреб відновлення, запровадити пряме фінансування територіальних громад через міждержавні угоди (G2G), систематизувати міжнародну технічну допомогу та координацію з донорами відповідно до пріоритетів регіональної політики.

Міністерство має створити умови для розширення мережі міжнародних партнерств регіонів і територіальних громад та збільшити її дієвість через практику шефства (патронат), міжрегіональну та макрорегіональну співпрацю, забезпечити активне представництво України в рамках двостороннього, багатостороннього співробітництва та багатосторонніх координаційних платформ.

Окремий виклик – забезпечити готовність (організаційну, фінансову, інфраструктуру) територіальних громад приймати громадян, котрі повертаються з-за кордону.

Як повідомлялося, Програму діяльності уряду Кабмін затвердив 17 серпня 2026 року. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент розгляне документ найближчим часом відповідно до встановленої процедури.