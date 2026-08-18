Мінекономіки у 2026-2027рр. надасть у користування родовища урану та літію на умовах УРП

Кабінет міністрів України у Плані дій уряду зобов’язав Міністерство економіки та довкілля у 2026-2027 роках забезпечити надання у користування ділянок надр стратегічного значення щодо літію та урану на умовах угод про розподіл продукції (УРП), зазначається в Програмі дій уряду.

Відповідно до документу, у цей же період передбачено організацію продажу спеціальних дозволів на користування надрами стратегічного значення, зокрема, родовищами графіту та титану.

Як повідомлялося з посиланням на дослідження проєкту Green Deal Ukraїна, Україна володіє покладами 25 із 34 видів критичної сировини з переліку ЄС, причому титан та природний графіт визначено найбільш реалістичними напрямами для інтеграції країни в європейські ланцюги постачання, тоді як літій належить до сировини з високим потенціалом. Зокрема, запаси титану в Україні оцінюються в 8,4 млн тонн, що є найбільшим показником в Європі, а запаси природного графіту становлять близько 17,9 млн тонн (6,2% світових). Наразі єдиним українським проєктом, затвердженим у межах європейського Акту про критичну сировину (CRMA), є Балахівське графітове родовище.

Крім того, Американсько-Український інвестфонд відбудови (URIF), створений із залученням Корпорації міжнародного розвитку США (DFC), також визначив серед ключових критично важливих мінералів для інвестування титан, літій та графіт. Україна зобов’язалася перераховувати до цього фонду 50% коштів, отриманих у вигляді плати за нові та "сплячі" ліцензії, а також ренти на видобуток корисних копалин.