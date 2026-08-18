Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Україна створить Фонд добробуту для управління частиною держкомпаній у 2026-2027рр. – План дій уряду

2 хв читати
Додати як джерело
Україна створить Фонд добробуту для управління частиною держкомпаній у 2026-2027рр. – План дій уряду
Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page

Програма діяльності нового Кабінету міністрів України передбачає, як і у деяких попередників, створення Фонду добробуту для управління частиною портфеля державних підприємств в рамках підвищення ефективності управління стратегічними активами.

Згідно з документом, завдання створити такий фонд протягом 2026-2027 років закріплено за Міністерством економіки та довкілля України.

У документі також зазначається, що у поточному та наступному році планується залучити стратегічних інвесторів у пріоритетні державні компанії та забезпечити функціонування професійної системи підтримки якості корпоративного управління.

Так, у 2019 році у програмі уряду під керівництвом Олексія Гончарука – першого уряду за каденцію президента Володимира Зеленського – був пункт про створення Фонд національного добробуту, який візьме в управління стратегічні держпідприємства.

"Ми думаємо над створенням державного холдингу, який вивів би всі ці ДП і КП з-під міністерств. Щоб у кожного міністра не було цих грон, що висять на балансі. З-під Кабміну це потрібно забрати, політики взагалі не повинні цим займатися. це повинен бути окремий менеджмент. І у нас є попередня домовленість з сильною особистістю, яка очолить процес створення цього холдингу", – сказав тоді Гончарук.

Ще раніше, у 2015 році, створення державного холдингу ініціював міністр економіки Айварас Абромавічус в уряді Арсенія Яценюка за президента Петр Порошенка.

"Для того, щоб ефективно управляти державними підприємствами, пропонуємо створити холдингову компанію. Вона захистить держпідприємства від політичного впливу та зробить можливим планування роботи держпідприємств на довгострокові перспективи", – заявляв міністр. Але ця ідея так і не була реалізована.

#програма_дій_уряду #фонд_добробуту
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

"Укрнафта" розраховує вже цьогоріч змонтувати частину з 63 МВт власної генерації за EUR45 млн від ЄБРР – СЕО

"Укрнафта" розраховує вже цьогоріч змонтувати частину з 63 МВт власної генерації за EUR45 млн від ЄБРР – СЕО

АТ "Укрнафта" планує вже цього року змонтувати частину з 63 МВт власної генеруючої потужності, про донорську допомогу на будівництво якої обсягом EUR…

Читати

Валютна позиція банків з 1 вересня щомісяця зростатиме на 10% від виключених з розрахунків резервів по кредитам

Національний банк України з 1 вересня дасть змогу банкам під час розрахунку валютної позиції поступово – по 10% на місяць – включати до неї частину с…

Читати
НБУ підняв ліміти операцій з корпоративними картками за кордоном і послабив ще ряд валютних обмежень для юросіб

НБУ підняв ліміти операцій з корпоративними картками за кордоном і послабив ще ряд валютних обмежень для юросіб

Національний банк України з метою підтримання ділової активності збільшив ліміти на зняття юридичними особами готівкових коштів: із гривневих рахункі…

Читати