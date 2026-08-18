Україна створить Фонд добробуту для управління частиною держкомпаній у 2026-2027рр. – План дій уряду

Програма діяльності нового Кабінету міністрів України передбачає, як і у деяких попередників, створення Фонду добробуту для управління частиною портфеля державних підприємств в рамках підвищення ефективності управління стратегічними активами.

Згідно з документом, завдання створити такий фонд протягом 2026-2027 років закріплено за Міністерством економіки та довкілля України.

У документі також зазначається, що у поточному та наступному році планується залучити стратегічних інвесторів у пріоритетні державні компанії та забезпечити функціонування професійної системи підтримки якості корпоративного управління.

Так, у 2019 році у програмі уряду під керівництвом Олексія Гончарука – першого уряду за каденцію президента Володимира Зеленського – був пункт про створення Фонд національного добробуту, який візьме в управління стратегічні держпідприємства.

"Ми думаємо над створенням державного холдингу, який вивів би всі ці ДП і КП з-під міністерств. Щоб у кожного міністра не було цих грон, що висять на балансі. З-під Кабміну це потрібно забрати, політики взагалі не повинні цим займатися. це повинен бути окремий менеджмент. І у нас є попередня домовленість з сильною особистістю, яка очолить процес створення цього холдингу", – сказав тоді Гончарук.

Ще раніше, у 2015 році, створення державного холдингу ініціював міністр економіки Айварас Абромавічус в уряді Арсенія Яценюка за президента Петр Порошенка.

"Для того, щоб ефективно управляти державними підприємствами, пропонуємо створити холдингову компанію. Вона захистить держпідприємства від політичного впливу та зробить можливим планування роботи держпідприємств на довгострокові перспективи", – заявляв міністр. Але ця ідея так і не була реалізована.