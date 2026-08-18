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Економіка

Уряд планує збільшити заготівлю деревини до 15,5 млн куб. м у 2027 році і збільшити переробку

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Уряд планує збільшити заготівлю деревини до 15,5 млн куб. м у 2027 році і збільшити переробку
Фото: Pixabay

Програма діяльності Кабінету міністрів України передбачає збільшення обсягу заготівлі деревини до 15,5 млн куб. м у 2027 році, а виробництва деревообробної та меблевої галузей – на 5%, а також зростання частки продукції з високою доданою вартістю в експорті на 10%.

Згідно з програмою, у 2026 році уряд планує схвалити Стратегію розвитку деревообробної та меблевої галузей України до 2030 року та затвердити операційний план заходів з її реалізації у 2026-2028 роках.

Уряд у 2027 році планує запровадити єдині правила функціонування ринку деревини для всіх постійних лісокористувачів та власників лісів незалежно від форми власності.

Крім того, у 2026-2027 роках уряд планує запровадити європейські правила обігу товарів, пов’язаних зі знелісненням та/або деградацією лісів (EUDR), систему належної перевірки та геопросторової простежуваності походження деревини на базі державних інформаційних систем.

Крім того, у 2027 році заплановане завершення корпоратизації державного підприємства "Ліси України" та запровадження безстрокового мораторію на відчуження акцій держави.

За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, у 2025 році загальний обсяг заготівлі лісоматеріалів в Україні становив 11,7 млн куб. м.

Як повідомлялося, 17 серпня Кабінет міністрів України затвердив Програму діяльності уряду. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент розгляне Програму найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

#програма_дій_уряду #деревина
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