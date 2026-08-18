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Економіка

Аграрії намолотили понад 30,8 млн тонн зернових та зернобобових культур нового врожаю із 56% площ – Мінагрополітики

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Аграрії намолотили понад 30,8 млн тонн зернових та зернобобових культур нового врожаю із 56% площ – Мінагрополітики

Українські аграрії станом на 18 серпня обмолотили 6,6 млн га, або 56% прогнозованих площ, та намолотили понад 30,8 млн тонн зерна нового врожаю при середній врожайності 46,8 ц/га, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

На аналогічну дату у 2025 році було обмолочено 6,18 млн га, зазначено у повідомленні.

Пшениці обмолочено з 4 855,25 тис. га, зібрано 23 822,36 тис. тонн, середня врожайність становить 49,1 ц/га. Ячменю обмолочено з 1 437,17 тис. га, зібрано 6 239,99 тис. тонн, середня врожайність – 44 ц/га. Гороху обмолочено з 295,66 тис. га, зібрано 779,02 тис. тонн, середня врожайність – 26,3 ц/га. Проса обмолочено з 1,2 тис га, зібрано 2,7 тис тонн, середня врожайність – 22,5 ц/га.

За обсягами збору ранніх зернових та зернобобових культур наразі лідирують Одеська, Кіровоградська та Миколаївська області.

В Одеській області намолочено 4 819,70 тис. тонн з площі 1 188,8 тис. га (пшениці – 3 223,30 тис. тонн, ячменю – 1 311,50 тис. тонн, гороху – 284,90 тис. тонн).

В Кіровоградській області намолочено 2 418,30 тис. тонн з площі 555,7 тис. га (пшениці – 1 923,80 тис. тонн, ячменю – 412,50 тис. тонн, гороху – 82,0 тис. тонн).

В Миколаївській області намолочено 2 326,10 тис. тонн з площі 653,8 тис. га (пшениці – 1 631,80 тис. тонн, ячменю – 587,5 тис. тонн, гороху – 106,80 тис. тонн).

Найвища врожайність зернових культур зараз фіксується у Хмельницькій (69,9 ц/га), Сумській (59,8 ц/га) та Вінницькій (59,5 ц/га) областях.

Ріпак вже обмолочено з 1 318,64 тис. га та зібрано 3,7 млн тонн насіння при середній врожайності 28,5 ц/га.

#мінагрополітики #зерно
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