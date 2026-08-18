Уряд планує запровадити компенсації аграріям за втрачені та пошкоджені посіви через бойові дії

Програма діяльності Кабінету міністрів України передбачає у 2026 році запровадження механізму верифікації втрачених внаслідок бойових дій посівів та виплати компенсацій постраждалим виробникам сільськогосподарської продукції.

Уряд у 2027 році планує розширити застосування механізму компенсації за пошкоджені та/або втрачені посіви сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Окремим завданням на 2027 рік визначено запровадження механізму використання прав оренди сільськогосподарських земель для розблокування звернення стягнення на права оренди та використання права оренди як застави за аграрними нотами.

У частині доступу до державної підтримки програма передбачає у 2026-2027 роках впровадження чинних та нових програм підтримки через Державний аграрний реєстр (ДАР).

Передбачається, що у 2027 році через ДАР буде надаватись не менш як 80% державної підтримки для аграрного сектору.

Уряд також планує у 2027 році забезпечити повноцінне функціонування органу сертифікації Виплатної агенції та запровадити інтегровану систему адміністрування та контролю і систему даних щодо сталого розвитку сільського господарства на національному рівні.

Як повідомлялося, 17 серпня Кабінет міністрів України затвердив Програму діяльності уряду. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент розгляне Програму найближчим часом відповідно до встановленої процедури.