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Економіка

Уряд планує запровадити підтримку релокації агропідприємств із ТОТ та компенсації за землі під фортифікаціями

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Уряд планує запровадити підтримку релокації агропідприємств із ТОТ та компенсації за землі під фортифікаціями

Програма діяльності Кабінету міністрів України передбачає у 2026 році запровадження комплексної програми підтримки релокації підприємств аграрного сектору з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, а з 2027 року – механізму надання державної підтримки релокованим виробникам сільськогосподарської продукції у першочерговому порядку.

Згідно з програмою, з 2027 року передбачається щорічна компенсація на релокацію аграрних підприємств на загальну площу близько 30 тис. га.

Уряд також планує у 2027 році розробити механізм визначення земельних ділянок, що використовуються для розміщення та обслуговування фортифікаційних споруд, звільнення їх від оподаткування та виплати компенсацій власникам і землекористувачам.

Окремим завданням визначено запровадження з 2027 року виплат компенсацій власникам і користувачам земельних ділянок, які використовуються для розміщення та обслуговування фортифікаційних споруд. Очікується, що такі компенсації отримуватимуть близько 70% власників та користувачів відповідних земель.

Як повідомлялося, 17 серпня Кабінет міністрів України затвердив Програму діяльності уряду. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент розгляне Програму найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

#програма_дій_уряду #сільське_господарство
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