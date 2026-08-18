Програма дій уряду передбачає збільшення аграрного експорту на $4 млрд та частки переробки до 63%

Програма діяльності Кабінету міністрів України передбачає у 2027 році збільшення частки переробки у структурі аграрного експорту України до 63%, а обсяг аграрного експорту, щонайменше, на $4 млрд.

Для досягнення цієї мети уряд планує розширити застосування механізмів державної підтримки українських агровиробників товарів із значною часткою імпорту та відкрити нові ринки щонайменше для 10 нових товарних позицій у 2027 році.

Передбачається також у 2027 році запровадити інститут аграрних аташе та новий інструмент гарантування кредитування переробки через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Окремим напрямом визначено збільшення рівня переробки відходів та сировини сільського господарства, зокрема, рослинництва і тваринництва, на біопаливо.

Програмною ціллю Мінагрополітики визначено трансформацію аграрного сектору у високопродуктивну, технологічну, інноваційну та інвестиційно привабливу галузь із високою доданою вартістю та часткою переробки.

Як повідомлялося, 17 серпня Кабінет міністрів України затвердив Програму діяльності уряду. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент розгляне Програму найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, за підсумками 2025 року частка переробленої продукції в аграрному експорті України становила 47,8%, а сировинної – 52,2%. У 2024 році це співвідношення становило відповідно 40% та 60%.