Уряд планує схвалити оновлену довгострокову стратегію термомодернізації будівель у 2027 році – Програма дій

Програма діяльності Кабінету міністрів України передбачає затвердження наступного року оновленої довгострокової стратегії термомодернізації будівель на 2027-2028 роки і операційного плану її реалізації.

Відповідне завдання покладено на новостворене Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.

Програмою на 2027 рік також передбачається оновлення законодавства у сфері енергетичної ефективності будівель та його приведення у відповідність із Директивою (ЄС) 2024/1275 та Директивою (ЄС) 2023/1791. Крім того, планується затвердження дорожньої карти поступового переходу від Регламенту ЄС 2011/305 до Регламенту ЄС 2024/3110 щодо надання будівельної продукції на ринку.

Передбачено також забезпечення відновлення зруйнованого та пошкодженого житла через Фонд енергоефективності (за програмою "ВідновиДім") та термомодернізації будинків і кварталів (за програмою "ЕнергоДім").

Крім того, у 2027 році планується запровадити прозору, цифровізовану та антикорупційну систему визначення вартості будівництва за публічні кошти на всіх етапах інвестиційного процесу. Програма дій уряду передбачає залучення обласних держадміністрацій (військових адміністрацій), органів місцевого самоврядування, виробників та дистриб’юторів до наповнення бази даних цін на будівельну продукцію та інші матеріальні ресурси

Міністерство наступного року також має визначити нові вимоги до проєктування та будівництва будівель і споруд за європейськими стандартами (узгодження з Єврокодами), запровадити будівельне інформаційне моделювання (BIM) на всіх етапах життєвого циклу об’єктів будівництва, забезпечити супроводження у Верховній Раді законопроєкту №6383 про внесення змін до законів про BIM та схвалити Стратегію цифрового розвитку сфери містобудівної діяльності.

Як повідомлялося, 17 серпня Кабінет міністрів України затвердив Програму діяльності уряду. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент розгляне Програму найближчим часом відповідно до встановленої процедури.