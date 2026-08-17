Уряд у 2026р розраховує на щонайменше 800 МВт газової генерації, з яких 200 МВт – від держпідприємств

Кабінет міністрів України бачить розвиток розподіленої генерації одним з основних завдань на 2026 рік, критерієм досягнення якого буде введення в експлуатацію не менше 800 МВт потужності газової генерації, зокрема не менше 200 МВт – державними енергокомпаніями.

Це перебачено програмою дій уряду, схваленою Кабінетом міністрів в понеділок, яку оприлюднив депутат Ярослав Железняк в Телеграм увечері.

Також для забезпечення проходження осінньо-зимового періоду 2026-2027 років мають виконані планові ремонти обладнання електростанцій (АЕС, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС/ГАЕС) загальною потужністю не менше 8 ГВт та завершено заходів з посилення інженерно-технічного захисту І та II рівня на визначених об'єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору.

Серед інших завдань – забезпечення формування стратегічних запасів природного газу (2026 рік) та функціонування системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів (2026-2027 роки), а також нарощування власного видобутку природного газу.

Крім того, в 2027 році уряд планує автоматизувати збір даних від 100% визначених суб'єктів паливно-енергетичного комплексу через цифрові платформи Міненерго, завершити підготовку до інтеграції ринків електроенергії та природного газу до внутрішнього ринку ЄС (2026-2027 роки).

Водночас Кабмін у 2027 році розраховує передати до сфери управління Фонду державного майна передано 100% підприємств паливно-енергетичного комплексу, визначених для приватизації або ліквідації.

Як повідомлялося раніше в цей день з посиланням на заступницю міністра енергетики Валентину Москаленко, міністерство працює над підготовкою вугледобувних підприємств державного сектору до передачі Фонду державного майна (ФДМ) та подальшої приватизації, і це передбачено планом дій уряду.